BBB draait boeren rad voor ogen, inkrimpen veestapel onvermijdelijk

BBB weigert ondertussen nog altijd om jonge boeren perspectief te bieden. Toen NSC-Kamerlid Harm Holman voorzichtig suggereerde om de veestapel in te krimpen, ontstak Caroline van der Plas direct in woede. “Wat is jouw plan Caroline?”, verzuchtte GroenLinks-PvdA-Kamerlid Laura Bromet op X. “Je bent alleen maar BBBoos.”