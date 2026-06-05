BBB-defensieman Gijs Tuinman loopt over naar Mona Keijzer Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 342 keer bekeken • Bewaren

Gijs Tuinman, in het kabinet Wilders 1 nog staatssecreataris van Defensie namens BBB, heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij wil zich aansluiten bij Mona Keijzer, de ex-kandidaat voor leiderschap van het CDA die overstapte naar BBB maar spoorslags weer vertrok toen het haar ook daar niet lukte de macht te grijpen. Oud-ambtenaar Tuinman maakte zijn stap bekend bij WNL, meldt de NOS:

Tuinman zegt zich te scharen achter Mona Keijzer, die de partij verliet na de machtswisseling. Hij gaf aan regelmatig contact met haar te hebben en haar te steunen. "Ik bel regelmatig met Mona, help haar en denk dat zij de juiste koers heeft." Ook zei hij open te staan voor deelname aan eventuele nieuwe politieke beweging van Keijzer. Kort na zijn entree in de Tweede Kamer namens BBB werd Tuinman benoemd tot staatssecretaris van Defensie. Politiek gezien zat hij "meer aan de rechtse kant, een beetje VVD-achtig", zei Tuinman vandaag in het WNL-programma.

De gedecoreerde militair vertelde ook nog dat hij "heel veel pijn" heeft gehad van het feit dat BBB-oprichter Henk Vermeer de partij nu leidt. BBB, nog niet zo lang geleden nog de grote winnaar van verkiezingen, kampt met een enorme leegloop van boerenaanhangers die menen dat het gras toch iets groener is op een andere heuvel.