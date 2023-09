BBB-bestuur neemt leden niet serieus, zo blijkt bij samenstelling kandidatenlijst

Het is hommeles bij de BBB. Verscheidene leden trokken bij het bestuur aan de bel over de kandidatenlijst, maar voelden zich niet gehoord. Dat meldt RTL Nieuws . Verzoeken om de volgorde van de lijst aan te passen, werden afgewezen.

Een van de critici is kandidaat-Kamerlid Gerlof Roubos. De Brabander vindt dat zijn provincie ondervertegenwoordigd is, en wil daarom op plaats 15 in plaats van op de 29ste plaats die hij nu toegewezen heeft gekregen.