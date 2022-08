BBB beëindigt bondgenootschap met nog grotere complotdenkers BBB Berkelland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

BBB werkt niet langer samen met de lokale BBB-fractie in Berkelland. Tubantia meldt dat de landelijke BBB “zich absoluut niet herkent” in de complottheorieën die BBB Berkelland aanhangt.

NRC Handelsblad schreef eerder deze week over fractieleider Evelien Daalwijk, die de lokale BBB met steun van de landelijke BBB oprichtte. “Ze begint over het gevaar van QR-codes en zegt dat Klaus Schwab van het World Economic Forum „van alles wil opzetten om ons te controleren”.”

De complottheorieën van Daalwijk komen niet helemaal uit de lucht vallen. Caroline van der Plas vroeg vorig jaar zelf aandacht voor “de onrust in de samenleving over de achterliggende agenda” van Build Back Better – een leuze die complotdenkers sinds het begin van de pandemie grote angst aanjaagt.

“Mensen krijgen meer en meer het idee dat covid wordt gebruikt voor een andere agenda”, zei Van der Plas in de Tweede Kamer. “Ik ben zeker geen complotdenker, maar misschien kan de minister duidelijkheid scheppen.”

Deze opzichtige poging om complotdenkers naar de mond te praten, lijkt zich nu tegen het BBB-Kamerlid te keren. Van der Plas is inmiddels wel een beetje klaar met samenzweringsfantasieën – zeker nu zij zelf ook onderwerp wordt van “die domme complottheorieën”.

“Ik word er krankjorum van. Ik word niet gebeld Klaus Schwab of Bill Gates”, aldus Van der Plas twee maanden geleden. Het BBB-Kamerlid gaat overigens wel gewoon door met het verspreiden van complottheorieën over de stikstofcrisis. Zo suggereerde ze in juni dat het ministerie van LNV Nieuwsuur opdracht heeft gegeven om een hoogleraar te interviewen.

De BBB-fractie Berkelland gaat ondertussen onverminderd door met het stellen van raadsvragen over The Great Reset en Klaus Schwab. “Het is de individuele vrijheid van politici om anders tegen zaken aan te kijken”, verklaart BBB-fractieleider Daalwijk tegenover Tubantia. “Dat is bij elke partij zo.”