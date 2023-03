BBB als vluchtheuvel voor tegenstemmers is signaal voor Omtzigt om niet als eenmansfractie verder te gaan Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 389 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De historische winst van BBB in de Provinciale Staten verkiezingen 2023 is mede te danken aan veel tegenstemmers, die het niet eens zijn met het beleid op vele terreinen van de regering onder leiding van premier Rutte.

Niet alleen Caroline van der Plas heeft getoond een mega stemmenkanon te zijn in Nederland. Maar ook Pieter Omtzigt beschikt over die kwaliteiten volgens peilingen die in het recente verleden hierover zijn gehouden.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Omtzigt met afstand als beste en meest ervaren Tweede Kamerlid kan worden beschouwd. Of hij als politiek leider ook geschikt is om een grote politieke partij te leiden is om meerdere redenen twijfelachtig.

De belangrijkste reden is dat Omtzigt geen geboren spreker is die aan een breed publiek complexe zaken op een eenvoudige wijze duidelijk kan uitleggen. Dat lukt hem wel in de politieke arena met collega-politici, die hij met zijn superieure kennis van zaken regelmatig de les leest, waar tegenover de coalitiepartijen alleen hun machtsspelletjes kunnen plaatsen van het zijn van een getalsmatige meerderheid.

Waar Omtzigt in zijn functioneren als politicus in tekort schiet is wel aanwezig bij Van der Plas als politiek leider van de BBB. Een boodschap goed overbrengen, of je het met die boodschap eens bent of niet, kan zij goed voor de gewone man en vrouw in onze samenleving.

Door de huidige onrust in de coalitie is het uiterst onzeker geworden of Rutte IV zijn regeerperiode kan uitzitten. De kans op vervroegde Tweede Kamer verkiezingen is thans groot.

Als Pieter Omtzigt een eenmansfractie blijft wordt zijn energie als beste Tweede Kamerlid verspild. Macht heeft Groep Omtzigt getalsmatig niet. In alle debatten waarin hij een duidelijk stempel heeft gedrukt met zijn doorwrochte vakinhoudelijke kritiek op wetsvoorstellen wordt er gewoon niet naar hem geluisterd door Rutte IV. Het meest sprekende voorbeeld was zijn negatieve stemverklaring bij de stemming over de nieuwe pensioenwet eind 2022.

Omtzigt kan in de huidige situatie niet veel langer een besluit uitstellen over hoe hij zijn politieke toekomst ziet tegen de randvoorwaarden die hij zelf het beste kent: zijn gezondheid en privé situatie.

Als Tweede Kamerlid gedijt hij veruit het beste in zijn rol die hij tot nu toe altijd heeft vervuld. Alleen dat zet geen zoden aan de dijk in een eenmansfractie. Dan telt jouw stem als eenling niet mee. Je kunt hooguit hopen dat andere partijen met meer zetels jouw visie op een vraagstuk delen.

Omtzigt heeft theoretisch meerdere opties om uit te kiezen als hij zijn invloed en stem meer gewicht wil gaan geven en een paar opties om zijn werkomstandigheden meer te kunnen verlichten.

De eerste is het alsnog oprichten van een eigen partij. Maar dat kost veel tijd. Dat heeft BBB ook aangetoond. De tweede optie zou kunnen zijn wellicht een mogelijke terugkeer bij het CDA. Hoe klein die kans ook zal zijn. Intern bij het CDA is al het geluid van leden gehoord om Omtzigt terug te halen nu er onenigheid is over het kunnen aanblijven van de huidige partijleider Hoekstra.

De derde optie zou kunnen zijn het accepteren van de uitnodiging van Caroline van der Plas om eens te gaan praten met elkaar over mogelijke politieke aanknopingspunten.

Die optie biedt, gelet op de recente winst van BBB, Omtzigt in ieder geval de kans om zijn parlementair werk met een uitgebreide staf van beleidsmedewerkers voort te zetten. Zonder alle genoemde nadelen van het zijn van een eenmansfractie.

BBB zou zich in de handen moeten wrijven om zo’n ervaren politicus als Omtzigt binnen te kunnen halen die ook heel goed een ervaren politieke mentor van Caroline van der Plas kan zijn op complexe politieke vraagstukken en onderwerpen. Inclusief de politieke mores en trucjes in de slangenkuil van de Haagse politiek.

Uiteraard kan Omtzigt ook de optie kiezen om aansluiting te zoeken bij een andere politieke oppositiepartij aan de linkerkant van het spectrum. Alleen die optie is twijfelachtig. PvdA/GroenLinks hebben met overtuiging voor de nieuwe pensioenwet gestemd. De SP staat qua politiek gedachtegoed te ver af van de oud CDA-politicus Omtzigt.