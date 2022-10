Baudet is niet gek, niet grappig maar wel een gevaarlijke fascist Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 640 keer bekeken • bewaren

In een podcastinterview noemt Thierry Baudet zichzelf "een complotdenker" en "een fan van Poetin". Ook beweert hij dat "we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen".

Dit interview heeft nogal wat reacties opgeleverd . Naast dat er veel om zijn ideeën gelachen wordt, zie ik dat er vaak woorden als "gek" of "krankzinnig" worden gebruikt om zijn gedrag te verklaren. Mensen geven aan dat hij verplicht moet worden opgenomen, hulp moet zoeken.

Maar door zijn uitspraken te koppelen aan psychisch ziek zijn breng je schade toe aan al die mensen die daadwerkelijk een psychische ziekte hebben. Het overgrote deel van deze mensen wil niets met Baudet en zijn walgelijke overtuigingen te maken hebben. De woorden die Baudet spreekt zijn zorgvuldig door hem gekozen en hij mag daar ook volledig voor verantwoordelijk gehouden worden

Woorden zijn belangrijk. Wat je zegt, en hoe, doet ertoe. Dus laat ik helder zijn in de woorden die ik kies. Baudet is een fascist. Een fascist die met zijn partij in de Tweede Kamer zit. Een partij met een aanhang die bepaalde bevolkingsgroepen wil uitsluiten en het liefst wil vernietigen.

Op 6 november is er een demonstratie van 'Samen voor Nederland'. Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband van meerdere partijen die 'in verzet' zijn. Een samenkomst van corona-ontkenners, antivaxxers, complotdenkers en Poetin-supporters. Deze demonstratie is mede georganiseerd o.a. door FvD, Gele Hesjes, Moederhart en Viruswaarheid. Wat deze groepen -naast racistische en xenofobe denkbeelden- gemeen hebben is een diepgaand wantrouwen tegen de gevestigde orde en de overheid die ze ‘de Elite’ noemen. Daarnaast delen deze groepen de overtuiging dat de wereld wordt bestuurd door een duister gezelschap van mensen in hoge posities die bezig zijn om regeringen, het bankwezen en de farmaceutische industrie binnen te dringen, om ten slotte een Nieuwe Wereldorde te gaan vormen.

Op deze demonstratie is één van de sprekers David Icke, een man die beweert dat de wereld letterlijk geregeerd wordt door shapeshifting lizards, en een man die vooral bekend staat om zijn extreme antisemitisme. Dat hij nu naar Nederland komt om te spreken, net nadat Baudet zijn kwaadaardige reptielmensen-propaganda aan het verspreiden is, dat is geen toeval. Dat is planning en strategie. Net als het omschrijven van een zogenaamde geheime wereldelite als "reptielen" allesbehalve nieuw is.

Er is dan ook geen enkele reden om te lachen om de theorieën die Baudet verspreidt, net zomin als er een reden is om hem te diagnosticeren. Er valt niks te lachen, en deze man is niet psychisch ziek. Van mentale problemen en ziekte word je niet fascistisch. In plaats van misplaatste grappen te maken over zijn geestelijke gezondheid zouden we ons zorgen moeten maken dat zijn gedachtengoed van antisemitisme en nationalisme bij zoveel mensen gehoor vindt.

Deze man is een zeer geslepen politicus met een kraakheldere agenda. Holocaustontkenning en antisemitische opruiing zijn strafbaar in Nederland. Dus is het veiliger om het over reptielmensen te hebben, dat is niet strafbaar, al weet iedereen best dat die 'reptielen' van Baudet een antisemitisch hondenfluitje zijn en dat hij met deze reptielmensen Joden bedoelt.

Thierry Baudet was altijd al een fascist. Dus ook toen hij in 2015 een uitnodiging kreeg van Comité 4 en 5 mei om zijn mening in het Vrijheidsboek van het net Nationaal Comité te verkondigen. Ook al toen hij jarenlang van de ene naar de andere talkshow ging om op uitnodiging zijn giftige boodschap te verspreiden. Want goed voor de kijkcijfers!

Het is echt de hoogste tijd dat al die mensen die ieder jaar bij de Dodenherdenking op 4 mei vooraan staan en hun "dit nooit meer" statements de wereld ingooien, beseffen dat zowel antisemitisme als racisme overal te zien en te horen zijn.

Dat deze man en het gif dat hij verspreidt mainstream geworden zijn is mede mogelijk gemaakt door al die mensen die hem steeds weer het podium geven en zijn walgelijke ideeën delen onder de noemers “vrijheid van meningsuiting”, “met elkaar in gesprek blijven gaan” en “de verbinding blijven aangaan”. Het is mede mogelijk gemaakt door de Kamerleden die al jaren onvoldoende tegenwicht hebben gegeven aan de rechtse partijen en die geen alarm hebben geslagen toen de grens van wat toelaatbaar is binnen de vrijheid van meningsuiting door rechtse politici steeds weer werd overschreden.

De Kamerleden die nu ineens zo "geschokt" zijn, dat zijn dezelfde Kamerleden die steeds opnieuw weer de discussie met deze man en zijn partij aangaan. Die leden van zijn partij feliciteren en de hand schudden want “we moeten wel fatsoenlijk met elkaar om blijven gaan”. Dat je hen als volksvertegenwoordiger in de politieke arena niet kunt vermijden omdat ze democratisch gekozen zijn, dat snap ik best, maar ook daarin zijn grenzen. Je stemt principieel niet mee met moties die door deze partij worden ingediend.

Ik schreef het al eerder: FvD is in de kern antidemocratisch en feitelijk fascistisch. Dat je het delen van een werkplek niet kunt vermijden omdat een partij democratisch gekozen is, dat snap ik, maar ook daarin zijn grenzen. Een cordon sanitaire om het FvD heen zou een bescherming van de democratie zijn, maar vooral een signaal dat artikel 1 van onze Grondwet nog steeds de basis is van onze rechtsstaat.