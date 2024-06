Baudet is krankzinnig, maar ultrarechtse coalitie wil toch met zijn partij samenwerken Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 473 keer bekeken • bewaren

De aanwijzingen dat Thierry Baudet niet helemaal compos mentis is, volgen elkaar de afgelopen jaren in een steeds hoger tempo op. Vrijdag draaide de Forum-leider op de Markt in Middelburg weer eens volledig door, zo blijkt uit een ontluisterende compilatie.

Baudet bagatelliseerde de aardbevingsschade in Groningen (“Al zakt het twintig meter. Who cares? Dat is toch helemaal geen probleem? Dan woon je twintig meter lager.”) en raakte zichtbaar geagiteerd toen hij bij het verspreiden van door het Kremlin geïnspireerde complottheorieën wat weerwerk kreeg vanuit het publiek.