Baudet biedt Klaver sloophamer aan

Thierry Baudet heeft een vioolkist met een sloophamer laten bezorgen bij Jesse Klaver bij wijze van goedmakertje voor de bedreiging die hij gisteren uitte. ‘Ik stel dringend voor dat we deze kwestie verder laten rusten’, aldus Baudet in het begeleidende kaartje.

Beiden hadden gisteren een aanvaring, nadat Klaver had gevraagd naar Russische betalingen voor de pro-Russische activiteiten van Baudet. De laatste zei daarop eerst plenair en daarna privé dat hij Klaver op zijn bek zou slaan. Klaver vatte dit op als bedreiging. Baudet vond dat overdreven: “Bij ons geldt het pas als bedreiging wanneer je iemands oor afsnijdt. Enfin, sorry hoor. Wat een circus.”

Voor een gesprek met Kamervoorzitter Martin Bosma had Baudet geen tijd, omdat hij moest kickboksen. “Je moet nooit onvoorbereid iemand op zijn bek willen slaan”, aldus het Kamerlid. “Martin weet best dat ik alleen naar de Tweede Kamer kom op momenten dat het mij uitkomt, niet omdat hij zonodig iets moet agenderen. Ik laat me niet door het partijkartel vertellen wanneer ik moet komen opdraven. Ik heb meer te doen.”

Wenkbrauwen

Bij de GL/PvdA-fractie heeft de sloophamer tot opgetrokken wenkbrauwen geleid, vooral vanwege de schijnbare bloedsporen op het handvat. “Het is niet helemaal duidelijk welke kwestie Baudet wil laten rusten, die van de bedreigingen of van de betalingen”, zegt Klaver. “Er zat ook een foldertje bij van gouden sportschoenen die hij op de markt wil brengen. Ik kon die met korting bestellen als ik snel reageerde.”

Voor Bosma is het incident na de excuses van Baudet afgedaan: “Dat gesprek was toch vooral een moetje, omdat bedreigingen in het parlement niet zo direct geuit mogen worden. We willen allemaal wel eens een linkse neus afhakken en ons dan verkneukelen over hoe zo’n rooie over de grond kronkelt. Klaver maakt het er wel naar, hoor. Vragen over Russische betalingen zijn niet alleen voor de partij van Baudet irritant.”

Voor het geval het bij een volgende gelegenheid daadwerkelijk tot een handgemeen komt, is Jesse Klaver in training gegaan. In de vroege Amsterdamse ochtend werd hij in zijn kanariegele trainingspak gesignaleerd in gezelschap van voormalig SP-kamerlid Peter Kwint, die als coach zal optreden. Klaver wilde niet reageren, Kwint wel: “Een paar weekjes nog en dan kan Baudet een uitnodiging tegemoet zien.”