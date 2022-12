Basketbalster Brittney Griner vrijgelaten in gevangenruil met Rusland Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse profbasketbalster Brittney Griner, die sinds februari gevangen zat in een strafkamp in Rusland, is donderdag vrijgelaten in een gevangenruil met het Kremlin. Ze werd geruild voor een beruchte Russische wapenhandelaar.

De ruil die plaatsvond in de Verenigde Arabische Emiraten is een van de meest spraakmakende uitwisselingen van gevangenen tussen de Verenigde Staten en Rusland sinds de Koude Oorlog.

De 32-jarige Phoenix Mercury speler werd in februari vastgehouden op de luchthaven Sheremetyevo in Moskou, nadat er capsules met cannabisolie voor een e-sigaret in haar bagage werden gevonden. Ze werd veroordeeld voor drugssmokkel en kreeg 9,5 jaar celstraf opgelegd. In juli pleitte Griner schuld, maar zei dat ze geen criminele bedoelingen had. De capsules, die ze voorgeschreven had gekregen vanwege haar chronische pijn, zou ze per ongeluk hebben ingepakt toen ze zich voorbereidde op haar vlucht.

In ruil voor Griner heeft de Verenigde Staten Viktor Bout uitgeleverd. Bout staat bekend als de ‘Koopman van de Dood’, omdat hij werd beschouwd als een van ’s werelds grootste illegale wapenhandelaren. Hij kreeg in 2012 een gevangenisstraf van 25 jaar opgelegd, nadat hij was veroordeeld voor het verkopen van wapens aan Colombiaanse rellen. Volgens de aanklager waren deze wapens bedoeld waren om Amerikanen te vermoorden. Het Kremlin zei dat Bout onterecht doelwit was en eiste zijn vrijlating.