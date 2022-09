Basisinkomen-basismateriaal

Deze woorden schrijf ik op 31 augustus 2022, in een dorp vlakbij de Italiaanse grens. In lotushouding op het logeerbed gezeten, staarde ik vanmorgen onwillekeurig naar mijn enige meegebrachte koffer. ‘Inderdaad, een black box is het, die toekomst van Europa, net als mijn koffer’, mijmerde ik.

Maar wacht, schetste ik dit scenario niet vorige week in een column? Slenterend door Berlijn had ik, naar aanleiding van een advertentie van een basisinkomen-actiegroep, exact dezelfde voorstelling gehad. Toch voelde het, door het licht dat het visioen op de huidige gebeurtenissen scheen, in Zwitserland anders.

“Corona is just an appetizer”, grijnsde een vriend in de chaotische maart-dagen van 2020, kort na de aankondiging van de eerste lockdown. Ik deelde zijn visie, je merkte gewoon dat mensen zich als lemmingen in een ravijn wilden storten. Tweeënhalf jaar later zitten we met Oekraïne, torenhoge inflatie en een energiecrisis.