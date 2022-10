Bas Eickhout (GroenLinks): 'Ik ben naïef geweest, er moet meer geld naar defensie'

26 feb. 2022 - 6:32

Dus dan gaan we nu meer geld uitgeven aan defensie, over een jaar of 15 a 20 is defensie dan op kracht waardoor we gewoon net wat harder worden neergeslagen door de vijand omdat we net een groter gevaar zijn. Een wapenwedloop is een spiraal naar beneden. Wij meer defensie, een mogelijke tegenpartij ook meer defensie, wij dus weer meer defensie, zij dus ook meer defensie en ga zo maar door. Kunnen we fijn opscheppen over hoeveel x we de aarde kunnen vernietigen. De US laat ook zien dat het absoluut geen zin heeft. Deze heeft een enorm budget, maar denkt er niet over na om zich militair echt te gaan bemoeien en het blijkt ook dat het geen afschrikwekkend effect heeft gehad voor de Russen... En eerlijk gezegd denk ik wel dat we dit geld beter kunnen gaan gebruiken. De armoede wordt erger omdat alles veel duurder wordt en die aso's in de regering weigeren de burger tegemoet te komen terwijl zij zelf hoofdelijk verantwoordelijk zijn voor veel van de ellende. Straks moeten ook gezinnen met 2 of meer banen naar de voedselbanken toe in de hoop wat dekens te kunnen krijgen omdat zij de energierekeningen niet meer kunnen betalen.

6 Reacties