Barcelona verbreekt banden met apartheidsstaat Israël en zusterstad Tel Aviv

De linkse Colau heeft de beslissing per brief kenbaar gemaakt aan de van corruptie verdachte extreemrechtse premier van Israël, Benjamin Netanyahu. Daarin schreef ze:

"Ik heb besloten de betrekkingen met de staat Israël en met de officiële instellingen van deze staat en in het bijzonder de stedenbandovereenkomsten met de gemeente Tel Aviv tijdelijk op te schorten totdat de Israëlische autoriteiten een einde maken aan de systematische schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking."

Colau benadrukte ook dat het van het grootste belang is om het beleid van een staat, in dit geval Israël, niet te koppelen aan de Joodse bevolking en cultuur. Volgens de burgemeester werd de petitie ondersteund door zo’n honderd organisaties en vierduizend burgers. Ook schreef ze te hopen dat de breuk tijdelijk is, en dat het Israël aanspoort tot “reflectie en actie”.