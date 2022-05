Barbie brengt allereerste transgender-pop uit in eerbetoon aan actrice Laverne Cox Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Actrice Laverne Cox, bekend uit onder meer de hitserie Orange Is The New Black, is vlak voor haar vijftigste verjaardag geëerd door speelgoedfabrikant Mattel met een Barbie in haar gelijkenis. Het betekent een primeur: het is de eerste transgender Barbie sinds de immens populaire pop in 1959 voor het eerst werd uitgebracht.

Met het uitbrengen van de Laverne-pop vieren de Barbie-makers niet alleen het leven van actrice, producer, schrijver en activist Cox, maar nemen ze ook een stevige positie in in het land waar Republikeinse politici de een na de andere anti-transgenderwet aannemen. Cox zegt dan ook:

“Ik denk dat in een omgeving waar trans-kinderen gebruikt worden als politieke speelbal, waar alleen al in 2022 meer dan 250 anti-trans-wetten zijn ingevoerd in het hele land, en waar de toegang tot gezondheidszorg wordt belemmerd in mijn thuisstaat Alabama, in Arkansas en andere staten... Dat in deze omgeving waar transkinderen worden aangevallen, dit ook een viering van transheid kan zijn, en ook een ruimte kan zijn voor hen om te dromen, te begrijpen en om eraan herinnerd worden dat trans mooi is. Dat er hoop en mogelijkheid voor hen is om zichzelf te zijn.”