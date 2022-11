Barbados overweegt om Brits Lagerhuislid te laten betalen voor slavernijverleden van familie

De regering van Barbados overweegt om een rechtszaak aan te spannen tegen Brits Lagerhuislid Richard Drax, die een nakomeling is van een slavenhoudersfamilie, voor herstelbetalingen. De conservatieve parlementslid is eerste persoon die voor de rechter wordt gesleept voor herstelbetalingen vanwege een voorouder die zich schuldig heeft gemaakt aan slavernij.

Het parlementslid zou onlangs in de eilandstaat en voormalige Britse kolonie Barbados geweest zijn en gesproken hebben met premier Mia Mottley. Daar zou een rapport over liggen bij Mottley’s kabinet waarin de vervolgstappen staan beschreven, waaronder een rechtszaak als er geen overeenstemming wordt bereikt met Drax.

De familie Drax heeft sinds de 17e eeuw een plantage op Barbados en hebben een prominente rol gespeeld in de suikerteelt en slavenhandel in het Caribisch gebied en de Verenigde Staten. De voorzitter van de Barbados Task Force, een werkgroep die zich inzet voor herstelbetalingen, benadrukt dat de Verenigde Naties slavernij als een misdaad tegen de mensheid heeft verklaard. ‘’Als de kwestie niet kan worden opgelost, zullen we juridische stappen ondernemen bij de internationale rechtbanken’’, zegt de voorzitter. "Bij de zaak tegen de familie Drax gaat het om honderden jaren slavernij. Het is aannemelijk dat de schade veel hoger is dan de waarde van het land.’’