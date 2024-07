Banjeren door Breda

Een warme donkerbruine stem kondigt ons arriveren in de stad van bestemming aan met gebruik van twee geweldige pleonasmen. Hij “herhaalt nogmaals…”, dat we hier “..tevens ook” kunnen overstappen naar het schitterende “ ’s HertogenDenBosch”. Die laatste verhaspeling onderstreept op ontroerende wijze de aardrijkskundige dan wel taalkundige kennis van deze door Googlemaps en NS-timetables aangestuurde jonge conducteur.

Een vrolijker begin van deze stadstour kan ik mij nauwelijks wensen (sowieso valt voor de taligen onder ons veel te genieten aan de omroepberichten in het openbaar vervoer maar daarover later weer eens een aparte observatie).

Stadspark als levendig frisgroene hot-spot bij dag en stille oase bij nacht. Het Valkenbergpark biedt hier een royaal entree tot het centrum. Gestolde historie in een fraai bronzen beeld van een moeder met een onwillig kind, althans, zo lijkt het. Het trekt aan de hand en neigt naar een andere richting. Schijn bedriegt echter ook hier. In 1940 sloegen ruim 50.000 inwoners van de stad op de vlucht voor het dreigend oorlogsgeweld en kunstenaar Hein Koreman ving die paniek in een bedriegelijk alledaags tafereel. Weer terug in de gang van alledag vindt men aan de rand van het park het Begijnhof met kruidentuin, waarnaast de fraaie collectie van het poppenhuismuseum. Wonderlijk en gekoesterd miniatuurleven. Vismarkt gevat in enig toeristisch verval.