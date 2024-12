Bange Wilders blijft weg bij belangrijk debat over migratie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1016 keer bekeken • bewaren

Woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het rapport van de Staatscommissie die onder leiding van Richard van Zwol onderzoek heeft gedaan naar de demografische ontwikkelingen in Nederland. Of om het makkelijjk te zeggen: hoeveel mensen komen er in Nederland te wonen en van bijvoorbeeld welke leeftijdsgroepen?

Het debat is zo belangrijk dat veel partijen, waaronder NSC, SP, GL-PvdA en BBB, hun fractievoorzitters het woord laten voeren. Maar niet de PVV. Die stuurde het verder onbekende Kamerlid Boon uit Bergen op Zoom, die opviel door zijn nietszeggendheid.

Politiek commentatoren Peter Kee en Francisco van Jole keken naar het debat en verbaasden zich over de afwezigheid van Wilders. "Dit is wel zijn belangrijkste onderwerp," constateerde Kee. Volgens Van Jole is Wilders gewoon bang dat hij nat gaat. 20 jaar lang heeft hij langs de zijlijn staan schreeuwen maar nu hij zelf aan de macht is blijkt er niet zoveel van zijn torenhoge beloftes en grote woorden terecht te komen.