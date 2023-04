Balkenende en Rutte lieten zich voor het karretje van Poetin spannen, met dank aan Shell

29 apr. 2023 - 13:14

God, wie had dit ooit kunnen denken. De Rutte kabinneten werden al gekscherend Shell 1 t/m 4 genoemd. Het heeft niet alleen een kleine 200 miljard euro aan de gaswinning in Groningen overgehouden. En was 1 van de grote spelers in de dividend kwestie dat ons jaarlijks 5 miljard euro koste. En in Rusland, naast genoemde projecten ook de winning van aardgas op het eiland Sachalin. Maar ook de blauwe waterstof die men maakt door middel van aardgas. Wat uiteindelijk van well to wheel 3 maal schadelijker is dan direkt aardgas gebruik. Het bekende greenwashing dat Shell graag doet. Men vangt een klein 800 miljoen aan subsidies voor zaken die mininaal nog een decenium duren voor het effectief is (groene waterstofproductie; dedicated windpark). En dat op een bedrijfsomzet van 386 miljard dollar. Terwijl men geen winstbelasting betaald of betaalde in Nederland. Iets wat toegeven werd CEO Marjan van Loon. En de winst moet afdragen waar het verdient word. En die al lager is in belastingparadijs voor bedrijven Nederland. De fiscale voordelen, die aanzetten tot een fiscale race to the bottom. Zoals ik al eerder vermelde wilde we de Gasrotonde van Europa, verblind door de VOC mentaliteit, dollar tekens in de ogen. Toen werd al geadviseerd een beleid en langetermijnvisie te maken van een energietransitie. Omdat je te veel afhankelijk was van Rusland voor aardgas en olie uit het Midden Oosten. En daarmee tot de 6 grootste uitstoters van CO2 hoort (per capita) in Europa.

