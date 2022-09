Bakkers zien broodwinning in gevaar komen door torenhoge energierekeningen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Franklin Heijnen

Bakkerij Kaspers uit Doetinchem maakt veel los met een ontroerende video op Facebook waarin ze oproepen elkaar te helpen. Met de Achterhoekse slogan scholder an scholder (schouder aan schouder) maken ze duidelijk dat ze het niet meer redden zonder steun.

De bakkerij met zes filialen en een variabel contract wordt geconfronteerd met een energierekening van inmiddels meer dan 20.000 euro per maand, vijf keer het normale bedrag. Ze moeten er in slagen de komende dagen 100.000 euro te lenen anders moet de bakkerij sluiten. Met het geld zouden ze het tot eind van het jaar uit kunnen zingen. Als de energieprijzen zo hoog blijven is er dan alsnog een probleem.

Kaspers zit sinds jaar en dag aan de Waterstraat in het centrum van Doetinchem. Daarnaast heeft de bakkerij vestigingen in Doetinchem op De Huet, Overstegen en Oosseld. Ook zit Kaspers in Zeddam en Wehl. In januari is de vestiging aan de Waterstraat uitgebreid met een lunchroom. Op dit moment werken er 45 mensen. ,,Van vijf mensen hebben we, vanwege de energierekeningen, al afscheid moeten nemen", zegt Saalmink. ,,Terwijl we een gezond bedrijf zijn.”

Ook andere bakkers komen in de problemen. Een enkeling is al failliet gegaan. Een van hen, Aloys Lurvink uit Doeticnem, die de aanschaf van nieuwe ovens moest uitstellen pleit in de krant voor een prijsplafond. Hij vreest dat er anders geen bakker meer overblijft. Het doorberekenen van de kosten aan de klanten gaat niet omdat het brood dan te duur wordt en er helemaal geen inkomsten meer zijn. Een andere bakker sluit zijn winkel een dag extra per week om de kosten te drukken. De branche kampt ook al met hoge grondstofprijzen. Dat supermarkten ondertussen stunten met broodprijzen helpt ook al niet.

Tegenover Omroep Gelderland verklaart de eigenaar van Bakkerij Kaspers dat het probleem zich niet beperkt tot de branche.

“Als deze situatie niet verandert, moet elke bakker met een variabel contract ermee stoppen”, zegt Saalmink. “Hetzelfde geldt voor veel meer ambachtslieden. Ik denk dat het belangrijk is dat we deze kleine ondernemers staande houden, zodat we ook de mensen aan het werk houden en we de koopkracht op peil houden in deze lastige tijd.”

De NOS meldt dat op het ministerie van Financiën zondag topoverleg is gevoerd:

In het overleg wordt gepraat over maatregelen om mensen die worden getroffen door de stijgende energieprijzen tegemoet te komen. Het kabinet spreekt er al langer over, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt. Gedacht wordt onder meer aan een maximumprijs die de energiebedrijven in rekening mogen brengen.

Minister Jetten van Energie heeft tijdens een lezing in Amsterdam gezegd dat hij energiebedrijven ertoe wil bewegen weer lange termijncontracten aan te bieden.