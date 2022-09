Baby's in omgeving Chemours worden via moedermelk blootgesteld aan te veel PFAS

Door het drinken van moedermelk krijgen baby’s die rondom de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht wonen, gemiddeld tien keer meer PFAS binnen dan wat op basis van de gezondheidsnorm veilig wordt geacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, dat in opdracht van Zembla en de Franse tv-programma’s Envoyé Spécial en Green Warriors is uitgevoerd. PFAS zijn giftige chemicaliën die kunnen opstapelen in het lichaam en in het milieu vrijwel niet meer afbreken. “We weten dat als je te veel PFAS binnenkrijgt dit effecten kan hebben op het immuunsysteem”, zegt emeritus-hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer, die het onderzoek leidde. “Daarom vind ik deze resultaten zeer zorgwekkend.”