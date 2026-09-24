Babyboomers worden ten onrechte weggezet als kostenpost Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 275 keer bekeken • Bewaren

Er wordt vooral van VVD-kant verteld dat de gepensioneerden geboren de eerste 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, de rijksten zijn. Die moeten maar meer belasting gaan betalen. De vriend van Mark Rutte, Jort Kelder, beweerde kort geleden weer dat de ouderen de rijksten zijn en dat ze best meer kunnen betalen.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) heeft recent aangetoond dat de opvolgende generaties na de babyboomers (1945 -1955) rijker zijn omdat zij meer eigen huizen bezitten dan de generatie geboren in de 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde babyboomers.

In het rijtje dat ouderen als kostenpost wegzetten, horen ook Mona Keijzer en het kabinet bestaande uit D66, VVD en CDA. Zij stelden dat de AOW-leeftijd extra omhoog moet. Veelal wordt daarbij gewezen op de zorgkosten. Appels en peren. De werkelijkheid is dat de Nederlandse AOW-leeftijd de één hoogste is in Europa. De AOW-kosten zweven nog steeds rond de 5% van het bruto binnenlands product. In vergelijking tot het buitenland een schijntje.

Steeds wordt vergeten dat er al gruwelijk bezuinigd is op de AOW. De AOW-partnertoeslag, die werd toegekend aan de jongere partner van een AOW’er als die tenminste geen eigen verdiensten had, is afgeschaft in 2015. Het gevolg is dat éénverdieners met een jongere partner het met een halve AOW moeten doen totdat de jongere partner ook de stijgende AOW-leeftijd bereikt. Een alleenstaande AOW’er krijgt 70% AOW. Je zou verwachten dat een AOW’er met een jongere partner dan ook 70% krijgt in plaats van 50%. Helaas gaat het inzicht en het rechtvaardigheidsgevoel van onze regering niet zover.