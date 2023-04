Babs Gons verkozen tot nieuwe Dichter des Vaderlands

Babs Gons wordt vanaf september 2023 voor twee jaar de Dichter des Vaderlands. Ze volgt Lieke Marsman op. De Dichter des Vaderlands is ambassadeur voor de poëzie en publiceert in NRC gedichten bij landelijke (nieuws)gebeurtenissen. Gons publiceert tegenwoordig voornamelijk 'op papier' maar ze is de eerste in deze positie die voortkomt uit het spoken word genre.