Baas Flixbus na dodelijk busongeluk: Eigen schuld, hadden ze hun gordel maar moeten omdoen

Vorige week raakte de bus van de rijbaan, kort voor een afrit, en reed op een bosje in. De bus kwam daarbij op zijn zijkant terecht. Volgens Pavel Steiner (54), de baas van de busmaatschappij Umbrella Mobility, dat namens Flixbus de lijn Berlijn-Zürich verzorgde, is het onmogelijk dat zijn chauffeur in slaap is gevallen en zou hij ook niet getelefoneerd hebben onderweg.

Onomstreden blijkt Umbrella Mobility evenwel niet, zo is gebleken. In oktober vorig jaar werd een buschauffeur van het bedrijf aan de kant gezet met een 2,4 promille alcohol in zijn bloed. Een oud-werknemer noemde de vloot van het bedrijf in de Hamburger Morgenpost„een absolute ramp.” „Sommige bussen rijden zonder lijnnummer rond, andere hebben alleen een kartonnen bordje op de voorkant in plaats van een display en sommige rijden zelfs ’s nachts zonder verlichting.”