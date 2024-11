Baanbrekende klimaatzaak tegen Shell sneuvelt bij gerechtshof Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 339 keer bekeken • bewaren

Milieudefensie heeft een belanrgijke slag verloren in de strijd om de planeet te redden van de klimaatverwoesters. Oliegigant Shell krijgt niet de plicht de schadelijke uitstoot van CO2 met concrete percentages te verminderen. De zaak die diende in Den Haag werd wereldwijd gezien als een test case om multinationals te kunnen dwingen klimaatafspraken na te komen.

Milieudefensie spande, met zes andere organisaties, de zaak in 2018 aan omdat Shell ernstig tekort zou schieten in de uitvoering van de vergroeningsambities. Nadat het de zaak won, ging Shell in hoger beroep, dat afgelopen april diende. Opnieuw eiste Milieudefensie dat Shell de CO2-uitstoot die het direct en indirect veroorzaakt in 2030 met zeker 45 procent zou hebben verminderd. Niet alleen Shell zelf, ook haar klanten. Dat percentage baseerden de eisers op wetenschappelijk onderzoek over de wereldwijde uitstootvermindering die nodig is om nog enigszins kans te maken op een opwarming van de aarde van maximaal 1,5 graad; het streven van het klimaatakkoord van Parijs uit 2016. Maar het hof stelt dinsdag dat die algemene norm „niet fijnmazig genoeg” is en dat de behandelde rapporten „onvoldoende houvast” bieden om op Shell toe te kunnen passen.

Het hof zegt ook dat onduidelijk is of de redcutieverplichting voor Shell het klimaat zal redden. Andere bedrijven zouden de vernietigende methodes die Shell dan moet stoppen, kunnen overnemen. De rechters zeggen wel dat Shell "een zorgvuldigheidsplicht" heeft om de uitstoot van het broeikasgas CO2 te verminderen maar laat zich verder niet uit over hoe dat moet gebeuren.

Shell-baas Wael Sawan (foto) zegt tevreden te zijn met de uitspraak. Bij milieubeschermers ligt dat anders. Milieudefensie-directeur Donald Pols: "Dit doet pijn. Tegelijkertijd zien we dat deze zaak ervoor heeft gezorgd dat grote vervuilers niet onschendbaar zijn en het debat over hun verantwoordelijkheid in het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering verder heeft aangezwengeld. Daarom gaan we door met het aanpakken van grote vervuilers, zoals Shell."