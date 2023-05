Azië kampt met recordtemperaturen, honderdduizenden worden ziek

26 apr. 2023 - 20:59

"Als de hoge temperaturen in Thailand direct gevolg zijn van de klimaatcrisis zijn de lage temperaturen en de twee keer de normale hoeveelheid neerslag hier dat dan ook?" Zou dat volgens jou niet logisch zijn? Ben je vergeten dat de vorige zomer een extreem warme en droge zomer was? Het eerste kwartaal is er maar 1 dag geweest die de 20 graden heeft gehaald. Dat is verre van normaal. Dus: ja, het zit er dik in dat dat ook door klimaatverandering komt. "Overigens is het volgens het weerbericht de komende week een graad of 35 en is er voldoende neerslag. Het komt goed." In Spanje en Italië zijn er NU ook al wekenlang omgekend hoge temperaturen en is het er extreem droog. Met nu al meer bosbranden dan ze ooit in deze tijd gehad hebben, zullen zij niet denken: het komt wel goed. Die enorme schade IS er al. Netzomin als die honderdduizenden zieken in Thailand omdat hun stad nu de meest giftige ter wereld is.