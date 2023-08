Aziatische kikkers dreigen uit te sterven door Europese honger naar kikkerbilletjes Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: Mike W

Inwoners van Frankrijk en België, maar ook de toeristen die deze landen bezoeken, eten graag kikkerbilletjes. Meestal met het idee dat het een echte lokale delicatesse is. Dat is niet waar. Althans, de dieren die opgegeten worden komen voornamelijk uit Azië. In grote hoeveelheden. Natuurbeschermers in Indonesië en Vietnam slaan alarm omdat soorten in hoog tempo aan het verdwijnen zijn als gevolg van de Europese restaurantcultuur.

Kikkerbilletjes staan in de meeste Franse restaurants op het menu. Jaarlijks verdwijnt er zo'n 4000 ton aan gefrituurde kikkerledematen in de monden. Het Franse ministerie van Landbouw noemt het gerecht zelfs cultureel erfgoed. Dat is opmerkelijk want de kikkers die worden gedood zijn in Frankrijk, net als de rest van de Europese Unie, beschermd. Er gelden strikte regels en beperkingen voor de vangst, die in de streek Bourgogne-Franche-Comté alleen tussen eind februari en begin april mag plaatsvinden.

Jaarlijks importeert Frankrijk 2500 ton kikkerpoten, veelal afkomstig uit Indonesië en Vietnam waar de dieren nauwelijks beschermd worden. Een woordvoerder van de dierenwelzijnsorganisatie Humane Society International zegt dat het aantal wilde kikkers, ooit alom aanwezig, in Vietnam de laatste decennia fors is afgenomen. "Het is nu zelfs moeilijk om ze nog te vinden."

Een Indonesische bioloog verklaart tegenover de South China Morning Post te vrezen dat hele soorten verdwijnen. Dat is niet alleen rampzalig voor de dieren zelf maar ook voor het eco-systeem. Kikkers voeden zich massaal met insecten. Het verdwijnen van de natuurlijke vijand zal er toe leiden dat er meer bestrijdingsmiddelen ingezet gaan worden om de insecten te verdrijven. Dat is een directe bedreiging voor de volksgezondheid.

De kikkerliefhebbers die er niet over peinzen hun voedingspatroon aan te passen, zien een oplossing in kikkerfokcentra waar de dieren op industriële wijze worden gevangen gehouden in tanks om uiteindelijk als consumptie te dienen. Daarvoor is door wetenschappers een speciale kikkersoort gecreëerd. Natuurlijke kikkers eten alleen bewegende insecten wat uit industrieel oogpunt lastig is. De fabriekskikkers eten ook vast voedsel dat niet beweegt.

De 'productie' van de dieren is nog te gering om te kunnen voldoende aan de enorme vraag. In 2019 leverden Franse kikkerboerderijen zo'n 10 ton aan dierenpoten.