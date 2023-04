Azarkan is de beste en Hermans is een ramp

Kee & Van Jole keken naar het debat in de Tweede Kamer over de jongste verkiezingsuitslag. Politiek duider Peter Kee vertelt dat de oppositie onderling heeft afgesproken gezamenlijk op te trekken tegen het kabinet. Bij dat overleg ontbraken overigens SP, FvD en Van Haga.

De twee bespreken ook de rol van Caroline van der Plas, de vrouw die met de monsterzege voor haar partij BBB de aanzet gaf tot het debat. Van Jole merkt op dat haar bijdrage doordacht was. "Ze kwam niet alleen op voor de boeren maar somde een waslijst op van de misstanden in Nederland." Kee vertelt dat Van der Pals er alles aan doet om het imago van een one issue partij af te schudden. Zeker nadat die kritiek in De Telegraaf werd geuit.