Azarkan (DENK) bezat zonder medeweten Kamer restaurant, stemde wel mee over coronaversoepelingen horeca

Tweede Kamerlid Farid Azarkan (DENK) is sinds 2018 eigenaar van een restaurant in Utrecht, maar heeft dit niet gemeld aan de Tweede Kamer. Naar eigen zeggen omdat hij in al die jaren geen winst heeft gemaakt en dus geen verdiensten hoefde op te geven, zo meldt Trouw. Wel pleitte Azarkan in de afgelopen twee coronajaren herhaaldelijk vurig voor een snelle heropening van de horeca. Dat neigt naar belangenverstrengeling.

Azarkan bezit zo’n 90 procent van het restaurant na een investering van 180.000 euro, gedaan via zijn persoonlijke investeringsfirma 3 FP International BV. Zijn eigenaarschap van die firma is wel bekend bij de Kamer, net als dat hij op dezelfde wijze een belang heeft in vastgoedbedrijf Cleverstone. Azarkan zegt dan ook ‘volledig transparant’ en ‘conform de richtlijnen’ te hebben gehandeld. De aandelen in de firma zouden ‘op afstand’ staan, wat betekent dat Azarkan zich niet met de bedrijfsvoering kan bemoeien. Inkomsten belanden dan weer wel op zijn bankrekening. Trouw merkt op: ‘Horeca-besluiten van de Kamer hadden daarmee wel degelijk invloed op mogelijke opbrengsten.’

Arco Timmermans, hoogleraar public affairs in Leiden, zegt tegen de krant dat dit ‘dicht in de buurt komt van belangenverstrengeling’:

‘Ook als een parlementslid zijn financiële belangen wél opgeeft, kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. Daar verandert het melden ervan op zich niets aan. Het punt is dat als hij het niet opgeeft, we niet eens weten dat het belang überhaupt bestaat.’

Onlangs dienden Kamerleden Laurens Dassen (Volt) en Pieter Omtzigt een integriteitsnota in. Die gaat echter vooral over belangenverstrengeling bij ambtenaren en kabinetsleden. Volgens Timmermans is de onthulling over Azarkan een goed voorbeeld van de noodzaak dat de Tweede Kamer ook zijn eigen integriteit onder de loep neemt.

Trouw schrijft dat Azarkan zegt dat hij zijn belang in restaurant Cousina niet expliciet vermeld heeft in het openbare nevenregister omdat de investering in het restaurant plaatsvond nadat zijn investeringsfirma al op afstand was geplaatst. De woordvoerder van Denk voegt daaraan toe dat de partij ook regelmatig tégen moties heeft gestemd voor directe heropening van de horeca.