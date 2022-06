Autoriteiten VS onderzoeken levensgevaarlijke Autopilot van Tesla na bizarre ongelukken

11 jun. 2022 - 17:24

Auto-pilot rijden met een auto zal nooit wat worden. Dit wordt beargumenteerd door Gerd Gigerenzer in "Klick" (Duitse versie, er is ook een Engelse versie). Zo'n zogenaamd "intelligent" systeem is namelijk helemaal niet intelligent in de zin van een menselijke intelligentie. Zo wordt het systeem getraind op talloze afbeeldingen van andere voertuigen etc. Maar al lijkt het systeem bijvoorbeeld een bus te herkennen, het weet niet wat een bus is, het is alleen getraind op talloze getallen die bij afbeeldingen van een bus horen. Nu blijkt dat een toevoeging van een geringe hoeveelheid ruis aan zo'n beeld, het systeem totaal op het verkeerde been kan zetten, het "ziet" dan geen bus, maar bijvoorbeeld een vogel. Dit terwijl de afbeelding voor een mens overduidelijk van een bus is. Zelfs een eenvoudige sticker op de bus kan het systeem op hol laten slaan, met alle gevolgen van dien ("raadselachtige ongelukken"). Daarom kunnen zulke systemen alleen functioneren in een omgeving met vaste regels, zonder verrassingen, zoals bij schaken of go, of in een totaal gereguleerd verkeerssysteem met alleen maar auto-pilot voertuigen en een bijbehorende infrastructuur, wat voorlopig nog science fiction is.