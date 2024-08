Autoriteit Persoonsgegevens deelt opnieuw forse boete uit aan Uber voor zoveelste schending privacyregels

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Uber, het Amerikaanse bedrijf bekend van de gelijknamige taxiritten-app, een boete van 290 miljoen euro opgelegd. Uber hield zich niet aan de Europese privacyregels bij de export van gegevens van Europese chauffeurs naar de Verenigde Staten waar de bescherming van persoongegevens aanzienlijk minder is.

Het bedrijf verzamelde onder meer locatiegegevens, foto's, betaalgegevens en identiteitsbewijzen. In sommige gevallen zijn volgens AP ook strafrechtelijke en medische gegevens van chauffeurs verzameld, schrijft de NOS. De gevoelige privé-informatie werd doorgesluisd naar het hoofdkantoor van de multinational in de VS.