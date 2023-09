Autootje pesten Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 489 keer bekeken • bewaren

© Francisco van Jole

Nogal wat automobilisten menen dat ze overal recht op hebben. Dat is niet zo gek want zo zijn ze sinds de uitvinding van dat ding behandeld. Auto moet erdoor, hup bos weg. Tot verdriet van de omwonenden en de dieren? Niks mee te maken. Ga je eerder dood door de weg die de overheid langs je huis aanlegt? Niet zeuren. Heb je last van het lawaai? Hou op met je gezeik.

Voor de schade die individuele auto’s dag in dag uit aanrichten is een heel verzekeringssysteem opgetuigd zodat de automobilist er zelf nooit de dupe van is. En waag het niet om kritiek te hebben op auto’s want dan kruipen de bully’s van Nederland, de VVD en De Telegraaf, direct in de slachtofferrol: autootje pesten!

Zo sta ik er ongeveer in en zo zag ik deze vrijdag op de kruising aan het begin van de A12 in Den Haag een automobilist uit zijn gitzwarte voertuig stappen. Hij was woedend. Twee weken blokkeren jullie de boel hier al! riep hij. Drie weken, corrigeerden de activisten van Extinction Rebellion hem beleefd.

Ik vond het niet vreemd dat de man boos was. En ik geloof dat de activisten er ook niet van op kijken, ze staan daar immers om te hinderen. Ik vond het evenmin echt bedreigend. Wel stond ik er van te kijken dat hij boos was dat de politie nu niet optrad ‘maar wel tegen onze coronademonstraties’. Die vergelijking gaat niet helemaal op. De coronademonstranten waren bijvoorbeeld niet altijd geweldloos zoals XR dat wel is. Maar dan nog, waarom zou je een ander iets willen ontzeggen omdat je het zelf niet hebt? Dat is gewoon egoïsme, al heeft hij dat wellicht zelf niet door. Zoals wel meer niet. Omrijden voor de blokkade kost de automobilisten maar 5 minuten extra. De woordenwisseling duurde langer.

Automobilisten klagen graag dat er niet opgetreden wordt tegen de klimaatactivisten want, zo beweren ze vervuld van verontwaardiging, die begaan een overtreding en dat mag niet onbestraft blijven! Dat is ook opmerkelijk want er is geen bevolkingsgroep die anders zoveel klaagt over handhaving als automobilisten. Daar heb je het weer: autootje pesten!

Ik stond op het kruispunt bij de activisten en was verbaasd over hoeveel bestuurders er voorbij reden met een mobiel in hun hand. Bellen, appen, fotograferen. Streng verboden. Als de politie toch eens zou gaan handhaven.

Er waren ook veel middelvingers te zien, en getoeter. De activisten reageren daar op met applaus en bordjes met teksten als ‘steek je middelvinger op tegen fossiele subsidies’ en ‘toeter voor het klimaat’. Alles om het vrolijk te houden. Er gaat natuurlijk veel aandacht uit naar de agressie en afkeuring maar mij viel op dat veel automobilisten en inzittenden hun duimen omhoog staken en zwaaiden. De zachte krachten worden het minste opgemerkt in dit land dat lijdt aan ophef-verslaving.

Ondertussen was de politie, op een handvol agenten na, in geen velden of wegen te bekennen. Dat leek na weken van overkill een nieuwe tactiek en het was verontrustend.

Ten eerste omdat protesteren zonder politie gewoon niet zo fijn is. Voor de activisten is de politie een duidelijke exponent van de overheid, de macht waar ze tegen richten. Haal die weg en je staat in het luchtledige te protesteren.

Ten tweede omdat het gevaar dreigt van escalatie. De politie is er ook om de demonstranten, net zoals alle andere burgers, te beschermen. Wat als een automobilist echt door het lint gaat? Onder demonstranten ging het gerucht dat de overheid daar juist op aanstuurt. Dat er door de autoriteiten gehoopt wordt dat de zaak escaleert en hard ingrijpen daardoor gerechtvaardigd wordt.

Ik vertrouw de overheid over het algemeen maar in deze kwestie sluit ik helaas niks meer uit. Burgemeester Van Zanen heeft al eerder onwaarheden verkondigd over de blokkade. En haalt wel vaker rare fratsen uit. De boze automobilist weet het wellicht niet maar Van Zanen financierde zelfs een coronademonstratie. Nu laat de politiek zich al weken niet zien. Het is bizar.

De sfeer bij de blokkade was vrijdag wat gespannen maar bleef gemoedelijk. De demonstranten tonen echt een indrukwekkende uithoudingsvermogen en weten ook het moreel hoog te houden in deze uitzichtloze situatie. Na twee uur zette de gemeente de snelweg zelf toch weer af met hekken, zoals voordien ook altijd gebeurde. Wel zo veilig. Want het zijn immers auto’s die echt gevaarlijk zijn. Niet de demonstranten.