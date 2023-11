Automobilist schiet twee vreedzame milieuactivisten dood omdat ze weg blokkeren

Een 77-jarige automobilist heeft twee demonstranten in Panama doodgeschoten , omdat ze betrokken waren bij een wegblokkade. Panamese activisten, voornamelijk docenten, blokkeren de weg al geruime tijd uit protest tegen een vervuilende kopermijn.

“Hiermee eindigt het”, verklaarde Kenneth Darlington volgens getuigen toen hij uit zijn auto stapte. Op videobeelden is te zien hoe hij met een pistool in zijn hand in discussie ging met de vreedzame activisten.