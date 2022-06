Automobilist rijdt in op klimaatdemonstranten, politie arresteert activisten

Een automobilist is maandagmorgen ingereden op klimaatactivisten die demonstreerden in Sydney. Op beelden is te zien hoe de auto verschillende mensen raakt.

Er vond maandagochtend een groot klimaatprotest plaats in de grootste stad van Australië. Op verschillende plaatsen in de stad werden blokkades opgeworpen. Een deel van de demonstranten blokkeerde de Harbour Tunnel. Een 22-jarige vrouw, Mali, had zichzelf met een slot vastgemaakt aan het stuur van haar auto om zo andere automobilisten te beletten door de tunnel te rijden, meldt The Sydney Morning Herald.