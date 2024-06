Automobilist haat spelende kinderen en stapt daarom naar rechter

De publieke ruimte is in Nederland zo ingericht dat de auto de meeste ruimte in beslag neemt. Kinderen krijgen daarentegen heel weinig ruimte. Ze zijn aangewezen op afgeschermde pleintjes, waar ze niet elk moment hoeven vrezen dat ze omver worden gereden. Toch gebeurt het af en toe dat er een bal de straat oprolt. Dat laatste is duidelijk tegen de zin van een automobiliste die in 2022 langs de Haarlemse basisschool De Kring reed, zo blijkt uit een ontluisterend verhaal van het FD. De stuiterende bal kwam namelijk tegen haar auto aan.