Autofabrikanten torpederen Europese maatregel die luchtkwaliteit moet verbeteren

Na een intensieve lobby door autofabrikanten is een maatregel om de lucht in Europa schoner te krijgen ernstig afgezwakt. De invoering van de zogeheten Euro-7 norm die er voor moet zorgen dat auto's minder giftige gassen uitstoten wordt met 5 jaar vertraagd. Wijzingen in de wet die de controles aanscherpen om na te gaan of de autoindustrie - berucht vanwege gesjoemel met meetgegevens - zich houdt aan de normen zijn gesneuveld.