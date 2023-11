Auto van bedreigd D66-Kamerlid Tjeerd de Groot in brand gestoken

De auto van Tjeerd de Groot is op een carpoolplaats in Nagele, in de Noordoostpolder, in brand gestoken en volledig uitgebrand. De politie onderzoekt wie er achter de brandstichting zit en neemt de zaak hoog op omdat De Groot eerder ernstig is bedreigd. De Groot heeft aangifte gedaan. Het voorval vond ruim twee weken geleden plaats. De politicus werd door de politie op de hoogte gesteld van de brandstichting.