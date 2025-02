Auto rijdt in op vakbondsdemonstratie in München, autoriteiten vermoeden aanslag

In München is een 24-jarige Afghaanse vluchteling die verdacht wordt van extremistische sympathieën ingereden op een protestmars van vakbondsleden. Er zijn meer dan twintig mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. De bestuurder is overmeesterd en aangehouden. De man is een bekende van de politie en is eerder opgepakt voor vergrijpen als winkeldiefstal en drugsbezit. De premier van Beieren vermoedt dat het gaat om een terreuraanslag. In München staat momenteel een andere Afghaanse vluchteling terecht die verdacht wordt van insteken op willekeurige burgers.