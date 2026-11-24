Authenticiteit staat onder druk van digitale doping Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Pascal Cuijpers Docent en publicist Persoon volgen

Inmiddels heb ik vijftig jaar aan allround levenservaring in mijn persoonlijke bagage verzameld. Het is een bonte verzameling aan beleefde momenten, opgedane kennis en verwerkte belevenissen. Tot ruim een jaar geleden maakte Artificial Intelligence (AI) nog amper deel uit van deze ervaringen, buiten het feit dat ik er steeds meer over las en hoorde in de diverse soorten media. Een en ander maakt dat ik sindsdien lijk te beschikken over een leven dat mij tot op heden heeft gevormd, zónder AI. En tegelijkertijd over een toekomstig leven, waarin AI zich zal manifesteren als gesynthetiseerde allesweter door gehaaid gebruik te maken van datgene wat ooit door mensen is bedacht, gemaakt en gedaan.

Voordat het huidige AI-tijdperk in beeld kwam, ontwikkelde ik de meeste creatieve ingevingen tijdens het sporten, wandelen, stofzuigen of onder de douche, waarna ik hier meteen een aantekening van maakte om de wirwar aan ideeën niet te vergeten. Klinkt misschien gek, maar dat is het dus blijkbaar niet! Want wanneer ik dit gegeven opzoek in de AI-modus van Google, staat daar beschreven dat iemand de beste creatieve ingevingen krijgt ‘tijdens momenten van ontspanning, afleiding of beweging’. Wezen- en roerloos wachten op inspiratie, door naar een blanco canvas, Word-document of vel papier te blijven staren werkt in mijn geval juist averechts. Ook dáárin word ik online bevestigd door mijn AI-hulp.

Waar werken in de creatieve sector voorheen werd gekenmerkt door originaliteit en authenticiteit, zijn deze begrippen helaas sinds kort toe aan onvermijdelijke inflatie en hangt er steeds meer een zweem van enig wantrouwen omheen. Want: wat is nog echt en wat is AI? Dit is in bepaalde zin te vergelijken met de sportwereld. Sinds mensenheugenis worden sportieve prestaties met elkaar vergeleken in diverse vormen van competitie. Of deze prestaties nu worden geleverd op lokaal clubniveau of tijdens een olympische finale: iedereen wil winnen. Tegenwoordig is het gebruik van voedingssupplementen daarbij algemeen geaccepteerd. Het gebruik van middelen als extra vitamines, eiwitten of creatine is dan ook enorm toegenomen. Ze staan niet op de verboden lijst van bijvoorbeeld spierversterkende middelen, dus zijn ze toegestaan. Met doping is dat natuurlijk een heel ander verhaal.

Onlangs werd echter ook op het gebied van sporten en doping de grens opgezocht en tevens bewust en legaal overschreden tijdens de ‘dopingspelen’, oftewel de Enhanced Games, die in mei van dit jaar gehouden werden in Las Vegas. In een speciaal voor deze ‘Spelen’ gebouwde openluchtarena, gingen atleten in de disciplines zwemmen, gewichtheffen en atletiek de strijd aan met elkaar, de klok, de gewichten en vooral met zichzelf. Het gebruik van doping was daarbij geen probleem en wie een wereldrecord wist te verbreken, ontving een cheque van een miljoen dollar. Slechts een deelnemer, de Griekse zwemmer Kristian Gkolomeev, slaagde in deze opzet. Vragen die gesteld kunnen worden: gaat sporten met doping gemeengoed worden? En wat zijn de gezondheidsrisico’s en de bijkomende ethische bezwaren? Naar verluid zullen de dopingspelen van dit jaar een groots vervolg krijgen, met meerdere sportdisciplines en verhoogde financiële bonussen.

Dat gebruikmaken van AI, onder andere in de journalistiek, nu nog wordt veroordeeld en als valsspelen wordt gezien, lijkt in dit metaforisch gekozen verband een kwestie van tijd te zijn. Hoe denken we over een jaar of tien bijvoorbeeld over de afgestrafte journalisten die letterlijke stukken tekst overnamen van een AI-hulpbron? Of genomineerde schrijvers die achteraf verweten werd AI te hebben gebruikt bij de totstandkoming van hun essay of boek en daardoor uit de competitie werden gezet om mee te dingen naar een literaire prijs? AI als digitale doping, een opsporingsprogramma als Pangram - dat stukken tekst onderzoekt op echtheid - als meedogenloze dopingcontroleur. Ondertussen blijf ik aan de zijlijn het AI-debat met interesse en enige scepsis volgen en de mogelijkheden en valkuilen van deze vorm van kunstmatige intelligentie kritisch bekijken. Ik zal daarnaast te allen tijde open blijven staan voor het meewerken aan mogelijke creatieve AI-dopingcontroles.

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