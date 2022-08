Australische oud-premier benoemde zichzelf in het geniep op vijf ministersposten

Twee Australische journalisten onthulden in een nieuw boek dat Morrison in het geheim drie schaduwposten had. Op basis van nieuwe informatie van het ministerie van Algemene Zaken meldt Albanese nu dat de journalisten er dus nog twee gemist hadden. Morrison had tijdens de pandemie zeggenschap over de ministeries van Financiën, Volksgezondheid, Grondstoffen, Binnenlandse Zaken en Economie.