Australische bevolking krijgt zware klappen te incasseren door klimaatcrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 227 keer bekeken • bewaren

Binnen 25 jaar wordt het leven van miljoenen Australiërs bedreigd door de klimaatcrisis. Hun woonplaatsen en leefbaarheid lopen gevaar en het aantal doden als gevolg van de hitte zal met honderden procenten toenemen. Dat staat in het National Climate Risk Assessment, een onafhankelijk rapport dat maandag is uitgebracht. De wetenschappers wijzen op het toenemende aantal steeds extremere klimaatgebeurtenissen, die veelal gelijktijdig optreden en daardoor ook voor nog meer problemen zorgen voor de industrie, dienstverlening en infrastructuur. Volgens het rapport lopen 1,5 miljoen mensen die in de kustgebieden wonen direct risico omdat de zeespiegel stijgt. Het aantal overstromingen zal daardoor fors toenemen.

"We leven nu in de klimaatverandering," verklaarde klimaatminister Chris Bowen. "Het is niet langer een verwachting, een prognose of voorspelling. Het is de levende werkelijkheid en het is te laat om gevolgen te voorkomen." Bowen wijst er op dat alles op alles moet worden gezet om verdere stijging van de temperatuur en bijbehorende escalatie van de gevolgen te voorkomen. De Australische overheid zal op korte termijn nieuwe maatregelen bekend maken om de uitstoot van CO2, de belangrijkste oorzaak voor klimaatverandering, te verminderen. Het land wil in 2050 een zero-emissie statsus bereiken.

Australië kampt al met de vernietigende gevolgen van de klimaatcrisis, onder meer door een toenemend aantal natuurbranden, overstromingen en het afsterven van het kwetsbare zeereservaat The Great Barrier Reef.

Klimaatverandering wordt al decennia ontkend door politici en opiniemakers, veelal aangejaagd door de fossiele industrie die daarmee maatregelen wil voorkomen. Zo beweert de grootste partij in Nederland, de PVV, dat de klimaatcrisis niet bestaat en wil maatregelen afschaffen, een bizar en levensbedreigend standpunt waar in de media opvallend weinig aandacht voor is.