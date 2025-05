Australiërs komen massaal in het geweer tegen nieuwe Tesla-fabriek

Elon Musk heeft het wereldwijd verbruid. Een plan voor een nieuwe Tesla-fabriek in de buurt van Adelaide stuit op groot verzet, niet in de laatste plaats vanwege de afkeer van Musk. Het voorstel om een voormalig fabrieksterrein in gebruik te nemen als recycle-locatie voor oude lithium-ion-batterijen uit Tesla’s heeft geleid tot honderden boze reacties bij de gemeente, schrijft The Driven.