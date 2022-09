Australië zet vaccinweigeraar uit

16 jan. 2022 - 11:07

Beetje flauw om Novak hier neer te zetten als antivaxer. Ja hij is ook een gezondheidsgekkie met bizarre claims, maar wat heeft hij nou in die FB post gezegd? "He explained that he "wouldn't want to be forced by someone to take a vaccine" to travel or compete in tournaments." 3n ja hij heeft in april 2020 (begin pandemie) gezegd dat hij "opposed to vaccination".was, om daar later aan toe te voegen dat hij "no expert" was en een "open mind" had en dat hij wilde dat er "an option to choose what's best for my body."

