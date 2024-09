Australië wil toegang tot sociale media verbieden voor kinderen

De regering heeft inschrijving geopend voor aanbesteding van een methode om de leeftijd te kunnen controleren. Sommige mediaplatforms gebruiken al beperkte vormen van leeftijdscontrole. Zo is er de optie om een betaalafschrift te vragen of de mobiele provider de leeftijd te laten bevestigen. Maar er zijn ook andere mogelijjkheden. Critici constateren dat de methodes een inbreuk op de privacy betekenen en anoniem internetgebruik onmogelijk maken, schrijft The Guardian .

Ouders die worstelen met het mediagebruik van hun kinderen, juichen de maatregel toe. Een moeder die haar 12-jarige zoon een mobiele telefoon gaf om hem veiliger naar school te laten reizen, heeft daar achteraf spijt van, zegt tegen dagblad The Age. "We hebben er de controle over verloren. Het is zo ontzettend verslavend. Het gaat maar door en ze doen geen andere dingen meer, van huiswerk tot sociaal gedrag. Het is een totale nachtmerrie geworden."