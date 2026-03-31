Australië maakt openbaar vervoer gratis vanwege oliecrisis

In verschillende staten van Australië is het openbaar vervoer nu gratis vanwege de voor plaatselijke begrippen torenhoge brandstofprijzen. Een liter benzine kost nu 1,55 euro en diesel stijgt tot aan 1,80 euro. In Victoria duurt de maatregel, die 41 miljoen euro kost, een maand. In Tasmanië wordt een realistischer houding aangenomen tegenover de wereldwijde crisis die Trump heeft veroorzaakt en is het openbaar vervoer gratis voor een periode van drie maanden.