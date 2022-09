Audio-opname Sywert van Lienden over mondkapjeszwendel: We gaan miljonair worden met die shit Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 830 keer bekeken • bewaren

Sywert van Lienden en zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel waren vanaf het prille begin van plan te profiteren van de pandemie. Op geluidsopnamen gemaakt door Van Lienden zelf is te horen dat het drietal al direct het voornemen had stinkend rijk te worden van de crisis. Dit was in de periode dat Van Lienden publiekelijk nog volhield de mondkapjes ‘om niet’ te leveren. De opnamen zijn in handen van de Volkskrant.

"We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden alle vier miljonair", zegt Van Lienden. Met de vierde persoon bedoelde hij oud-compagnon Saskia van Huijgevoort die in een vroeg stadium opstapte omdat zij daadwerkelijk om niet wilde werken en bij haar vertrek nog een beroep deed op het geweten van de andere drie. Tevergeefs, zo bleek later. Van Huijgevoort zelf verdiende niets aan de mondkapjesdeal.

Een andere uitspraak die is vastgelegd uit de mond van Van Lienden die tijdens mediaoptredens de redder van de samenleving speelde: “In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen.” Dat grote geld moest voor de buitenwereld geheim worden gehouden, blijkt ook uit de opnamen. De profiteurs spraken af voorlopig “geen nieuwe auto, geen nieuwe huizen, geen nieuwe kleren” te kopen.

Vorig jaar werd bekend dat de drie covidzwendelaars zo’n 30 miljoen euro opstreken aan de louche mondkapjesdeal met de overheid. Daarvan belandde uiteindelijk 9 miljoen euro in de zakken van Van Lienden, de andere twee schreven ieder 5 miljoen euro bij op hun rekening. Inmiddels wordt het trio verdacht van oplichting, verduistering en witwassen en hebben ze alle drie na invallen van de FIOD korte tijd in de cel doorgebracht. Eerder dit jaar werd al voor 11,5 miljoen euro beslag gelegd op eigendommen van de drie profiteurs, vorige maand deed de FIOD opnieuw een inval en werd nog eens 6,5 miljoen aan bezittingen in beslag genomen.