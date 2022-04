Attje Kuiken wil Lilianne Ploumen opvolgen als PvdA-leider Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil de nieuwe leider van haar partij worden. Dat heeft ze in een verklaring laten weten. Eerder al deed collega Henk Nijboer hetzelfde, nadat Lilianne Ploumen vriend en vijand verraste door haar functie als fractievoorzitter en Kamerlid neer te leggen.

In een open sollicitatie schrijft Kuiken dat het “hoog tijd is dat Nederland weer sociaal wordt”. Ze haalt aan dat één op de negen kinderen in armoede opgroeit, net als zij zelf een deed. “Het is de reden geworden waarom ik politiek actief ben geworden.”

De weg naar een socialer Nederland moet volgens Kuiken afgelegd worden samen met GroenLinks. Net als eerder Frans Timmermans en Marjolein Moorman, pleit Kuiken voor een verregaande samenwerking met de partij van Jesse Klaver. “Met onze partij moeten we de komende periode in gesprek over hoe die samenwerking eruit moet zien,” aldus Kuiken.

Ook haar directe concurrent voor de vacante functie, Henk Nijboer, flirt openlijk met GroenLinks. Hij liet eerder deze week in zijn eigen sollicitatie weten de samenwerking met GroenLinks “verder” te willen brengen. Welke vorm die moet krijgen, is volgens Nijboer aan de partij en haar leden.

Of de opvolger van Ploumen werkelijk de nieuwe partijleider wordt, of slechts de stoel warm houdt tot de volgende Kamerverkiezingen, zal moeten blijken. In aanloop naar die verkiezingen buigen de PvdA-leden zich over de nieuwe partijleider. Kuiken, die een prominente plek in de Kamerfractie innam als goed geïnformeerd woordvoerder tijdens de coronadebatten, laat alvast weten geen ‘tussenpaus’ te willen zijn. “Op de winkel passen is niet aan de orde”, zegt ze.