Atleten Olympische Spelen krijgen minder vlees voorgeschoteld zodat het sportfestijn duurzamer wordt

Deze zomer barsten in Parijs de Olympische Spelen los en Frankrijk heeft zich ten doel gesteld dit de meest duurzame Spelen ooit te maken. (De oude Griekse edities worden daarbij waarschijnlijk buiten beschouwing gelaten). In Nederland mogen de formerende partijen nog de illusie koesteren dat de vee-industrie geen probleem is voor duurzaamheid, in het culinaire Frankrijk weten ze wel beter. Daarom wordt het gebruik van vlees in maaltijden fors teruggedrongen door het selecte groepje Michelin-chefs dat verantwoordelijk is voor de 40.000 maaltijden per dag voor 206 delegaties. Dat kan ook makkelijk omdat de plantaardige alternatieven veel beter zijn voor het leveren van sportprestaties op hoog niveau, weet iedereen die The Game Changers heeft gezien.