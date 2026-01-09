In Paramaribo is op 78-jarige leeftijd de schrijfster Astrid Roemer overleden. In 2016 werd haar de belangrijkste literaire prijs, de P. C. Hooftprijs, toegekend voor haar "complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname" en haar scherpe bijdragen aan het publieke debat.
Haar bekendste romans zijn Over de gekte van een vrouw (1982) en de trilogie die bestaat uit Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1999). In die romans, door Roemer aangeduid als „een drieling”, zijn ware gebeurtenissen in het Suriname onder het regime-Bouterse verwerkt. Dekolonisatie was in die boeken een leidend thema. Thema’s als racisme, emancipatie, de geschiedenis van Suriname en migratie kenmerkten het werk van Roemer. Over de gekte van een vrouw, dat Roemer op haar 22ste schreef, gaat over de 18-jarige Noenka. Zij ontvlucht een gewelddadig huwelijk en kiest uiteindelijk voor een relatie met een vrouw. Het boek is nog altijd populair. De Engelse vertaling van Over de gekte van een vrouw, On a Woman’s Madness, haalde in 2025 de longlist van de International Booker Prize.
Roemer kreeg in 2021 ook de Prijs der Nederlandse Letteren maar de ceremonie daarvan werd afgelast omdat de schrijfster openlijk steun betuigde aan Desi Bouterse, de militair die Suriname in een dictatuur veranderde en opponenten liet vermoorden.
Uitgeverij Prometheus verklaart op Facebook:
Astrid Roemer laat een literaire nalatenschap na die van blijvende betekenis is voor de Nederlandse literatuur, het Caribisch gebied en Suriname. Haar werk zal zowel nationaal als internationaal groots gewaardeerd, gelezen, bestudeerd en besproken blijven worden.
Meer over:actueel, literatuur, suriname, astrid roemer
Meld je hieronder gratis aan voor Joop NL. Iedere donderdag een selectie opvallende nieuwsverhalen, opinies en cartoons in je mailbox.