Astrid Roemer overleden

Haar bekendste romans zijn Over de gekte van een vrouw (1982) en de trilogie die bestaat uit Gewaagd leven (1996), Lijken op liefde (1997) en Was getekend (1999). In die romans, door Roemer aangeduid als „een drieling”, zijn ware gebeurtenissen in het Suriname onder het regime-Bouterse verwerkt. Dekolonisatie was in die boeken een leidend thema. Thema’s als racisme, emancipatie, de geschiedenis van Suriname en migratie kenmerkten het werk van Roemer. Over de gekte van een vrouw, dat Roemer op haar 22ste schreef, gaat over de 18-jarige Noenka. Zij ontvlucht een gewelddadig huwelijk en kiest uiteindelijk voor een relatie met een vrouw. Het boek is nog altijd populair. De Engelse vertaling van Over de gekte van een vrouw, On a Woman’s Madness, haalde in 2025 de longlist van de International Booker Prize.