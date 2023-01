Asteroïde 2023 BU suist richting Aarde en komt ongebruikelijk dichtbij Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Nog nooit is een buitenaards object de Aarde zo dicht genaderd als asteroïde 2023 BU die momenteel richting de planeet suist. Het rotsblok, ter grootte van een bestelwagen met afmetingen van 3,5 tot 8,5 meter, scheert vrijdag even na middernacht boven de zuidpunt van Latijns-Amerika langs. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stelt dat er geen reden is tot zorg. Het object zal niet inslaan op Aarde. Mocht het object toch koers richting het aardoppervlak zetten dan wordt het in de dampkring vernietigd en zal het uiteenvallen in kleine brokstukken.

Niettemin komt 2023 BU wel erg dichtbij, in astronomische termen. De asteroïde nadert de Aarde tot op zo'n 3600 kilometer. Ter vergelijking, sommige satellieten cirkelen op bijna 40.000 kilometer afstand rond de planeet. Het is in theorie nog wel mogelijk dat de asteroïde een satelliet raakt, al is ook die kans minimaal.

2023 BU werd afgelopen zaterdag pas ontdekt, door een amateurastronoom in de door Rusland bezette Krim. Na zijn melding openden telescopen over de hele wereld de jacht op het object waardoor binnen drie dagen snel ingeschat kon worden of de asteroïde een gevaar vormt. Een inslag van een asteroïde zou enorme verwoestingen aanrichten en een enorme klimaatcrisis veroorzaken. Zo'n 66 miljoen jaar geleden leidde een dergelijk voorval tot het uitsterven van de grote dinosaurussen. Dat dergelijke objecten pas in een heel laat stadium ontdekt worden is een bron van zorg.

Wetenschappers denken zo’n 98 procent van de grote brokken ruimtepuin – diameter 500 meter en groter – in het vizier te hebben. Daarvan ligt er geen een op ramkoers met de aarde. De iets kleinere objecten – formaat sportstadion – zijn lastiger te spotten, terwijl die bij een voltreffer wel een stad in de as zouden kunnen leggen.