Asscher zet verhouding met VVD op scherp omwille van lerarensalarissen Nieuws • 27-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

© 2017-06-27 15:29:36 DEN HAAG - Leraren demonstreren op het Malieveld voor meer salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. ANP MARTIJN BEEKMAN

Vicepremier Asscher ondersteunt de basisschoolleraren in hun roep om een hoger salaris en een lagere werkdruk. Hij eist dat een verhoging van de salarissen wordt geregeld in de begroting van volgend jaar. “Die leraren hebben een punt. En het gaat goed met de economie, dus er is ook ruimte voor zo’n salarisverhoging” aldus Asscher tegen de NOS.

Totdat er een nieuw kabinet is, vormen de Partij van de Arbeid en VVD samen het demissionaire kabinet Rutte II. Normaal gesproken worden wanneer een kabinet demissionair is geen grote besluiten genomen. Tegelijkertijd is vicepremier (en PvdA-leider) Lodewijk Asscher volop oppositie aan het voeren. Asscher zegt dat de PvdA-ministers in het kabinet pas hun handtekening onder de begroting zullen zetten wanneer de lerarensalarissen zijn verhoogd.

Als er voor eind augustus geen nieuw kabinet is, zullen VVD en PvdA samen een nieuwe begroting moeten opstellen die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Asscher wil niet vooruitlopen op wat hij gaat doen als de VVD niet akkoord gaat met de verhoging van de salarissen. Maar Ron Fresen, politiek verslaggever van de NOS, zegt dat “Asscher dreigt tussen de regels door dat de PvdA anders uit het kabinet stapt en de VVD dan maar alleen een begroting indient.” VVD-fractievoorzitter Zijlstra reageert geprikkeld. Hij vindt het ‘niet kies’ wat Asscher doet, aldus de Telegraaf. Gisteren wezen minister Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris Dekker (VVD) er in een brief aan de Tweede Kamer op dat er geen ruimte is op de onderwijsbegroting. Extra geld zal dus van andere ministeries moeten komen.

Vandaag hebben de basisschoolleraren voor het eerst gestaakt. 5500 basisscholen gingen een uur later open (85 procent van alle basisscholen). Vanmiddag voeren de leraren actie op het Malieveld in Den Haag. Rond 16.00 uur vanmiddag werden ongeveer 2000 boze leraren geteld. Met leuzen als ‘Dekker eruit, onderwijs vooruit’ en ‘Minder taken, meer knaken’ uiten ze hun onvrede over het huidige beleid.

Al maanden voeren basisschooldocenten actie voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. De leraren vinden het niet eerlijk dat hun collega’s in het middelbaar onderwijs veel meer verdienen, terwijl ze beiden een opleiding op Hbo-niveau hebben gevolgd. Daarnaast vinden ze dat door de invoering van het passend onderwijs, en de hoeveelheid administratie die ze moeten bijhouden, de werkdruk te hoog is geworden. Ook maken ze zich zorgen over het dreigende lerarentekort. Ze willen dat het beroep aantrekkelijker wordt. Voor henzelf, maar dus ook voor toekomstige collega’s.

Vorige week sprak redacteur Bianca Palm over de acties in het basisonderwijs met Thijs Roovers, initiatiefnemer van PO in Actie en meester op de Leonardo Da Vincischool in Amsterdam, en Eva Naaijkens, schoolleider van de Alain Turingschool in Amsterdam. Luister het gesprek hier terug: