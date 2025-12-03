Asscher op ramkoers bij FNV, liquideert arbeidersdemocratie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 235 keer bekeken • bewaren

Ahmet Daskapan Activist binnen de anti-racismebewegingen, arbeidersbewegingen en vredesbewegingen Persoon volgen

Toezichthouders en Ondernemingskamer zitten op de stoel van de leden.

De FNV als volksvakbeweging is gekaapt door autocraten. De toezichthouder, die feitelijk als curator fungeert, en de Ondernemingskamer presteren het om op de stoel van de leden van de vakbond te gaan zitten.

Een politiek standpunt van een rechter over democratie doet er totaal niet toe. Wat democratie binnen de vakbond is, wordt door de leden bepaald. De voorgestelde getrapte vertegenwoordiging op basis van voordracht vanuit de sectorraden is geen democratisch model dat bij een vakbeweging past. Het is compleet irrelevant of Asscher en de Ondernemingskamer vinden dat het wel democratisch genoeg is voor de FNV. Het primaat ligt historisch gezien bij de leden. Asscher liquideert deze traditie en is bezig de FNV te veranderen in een cao‑instituut zonder enige invloed van leden.

Het fenomeen vakbeweging van de werkende klasse wordt begraven. Collectieve strijd via de FNV zal tot het verleden gaan behoren. Dit is precies wat werkgevers willen. Het uithollen van de vakbeweging past perfect in de neoliberale strategie van het kapitaal. Decennialang is er systematisch aan gewerkt om de vakbeweging ideologisch uit te hollen en de FNV systematisch te depolitiseren. Vakbondsverzet tegen neoliberale politiek verdwijnt. De rol van de vakbond als volksoppositie tegen onrecht en als internationale solidariteitsbeweging wordt uit de FNV verwijderd.

Asscher heeft conceptstatuten laten opstellen waarmee deze vernietiging formeel wordt uitgekristalliseerd. Daarin heeft hij alle kritische geluiden binnen de vakbond volledig genegeerd. Het belangrijkste, door leden gekozen orgaan, het Ledenparlement, wordt opgeheven zonder het congres daarin te kennen.

De leden mogen hun voorzitter niet meer kiezen. De leden mogen hun bestuur niet meer kiezen. Er komt een Bondsraad die bestaat uit niet‑gekozen leden. Deze Bondsraad krijgt slechts een minimale inhoudelijke rol. Er komt een schijnreferendum en schijninspraak.

Kortom: als de liquidatieplannen van Asscher doorgaan, wordt de FNV bestuurd door via sollicitaties aangestelde, betaalde functionarissen op wie de leden geen enkele invloed hebben.

Deze niet door leden gekozen mensen gaan zonder enige ruggespraak de leden van de vakbond vertegenwoordigen aan tafel met werkgevers en andere externe partijen. Leden hebben nul invloed op hen, maar de akkoorden die zij ondertekenen, hebben wel directe gevolgen voor werkend Nederland. De plannen van Asscher zijn feitelijk een historische liquidatie van de vakbond FNV.

Statuten horen exclusief bij het ledencongres

In een ledendemocratie horen de statutenwijzigingen uitsluitend door het ledencongres bepaald te worden. Noch de toezichthouder, noch de Ondernemingskamer mag op de stoel van het ledencongres gaan zitten.

De autocratische mentaliteit van de toezichthouder gaat zo ver dat hij denkt te mogen bepalen wie zich wel en niet mag kandideren als voorzitter. Asschers handelwijze past volledig binnen een autocratische stijl. Hij heeft bepaalde personen zelfs verteld dat zij zich niet als voorzitter mogen kandideren. In een democratie bepalen de leden wie voorzitter wordt, niet een curatorachtige figuur.

Met respect voor de ledendemocratie mogen zowel de toezichthouders als de Ondernemingskamer niet verder gaan dan het formeren van een congrescommissie, bestaande uit alle geledingen van de vakbond, die het congres voorbereidt waar statutenwijzigingen worden vastgesteld. Op dat congres moeten alle leden de kans krijgen om amendementen in te dienen op de statuten, waarna het congres het laatste woord heeft.

Er zijn een aantal zaken die vanuit het perspectief van ledendemocratie niet ter discussie mogen staan:

Dat de leden rechtstreeks hun voorzitter kiezen, uit meerdere kandidaten. Dat het voltallige bestuur door de leden wordt gekozen. Dat de statuten volledig zijn voorbehouden aan het congres.

Toezichthouders horen in dit proces slechts begeleiders te zijn. Tussentijds kan het huidige interim‑bestuur tot het congres in functie blijven. Verder dan dit dient de Ondernemingskamer niet te gaan.

Gezien de situatie binnen de FNV is de manier waarop het proces wordt begeleid veel belangrijker dan de structuurdiscussie zelf. De aanpak van Asscher legt zonder meer een nieuwe tikkende bom onder de vakbond. Het proces binnen de vakbond kan alleen goed verlopen als er andere procesbegeleiders komen die toegankelijk zijn en democratisch kunnen handelen.

Asscher mist overduidelijk deze kwaliteit en zoekt de oplossing in autocratie.

Escalatie binnen de FNV

Het Ledenparlement komt vrijdag 5 december 2025 in spoed bijeen. Wat de uitkomst ook wordt, alles wijst erop dat Asscher zijn liquidatieplan gewoon zal doorzetten. Verschillende geledingen binnen de FNV beraden zich op acties en speculeren over een mogelijke afsplitsing. Voor dat laatste wacht men de uitkomst van 17 december af.

Er heerst een sfeer van angst. Critici van de plannen van Asscher wordt de mond gesnoerd en geïntimideerd door de krachten rondom Asscher. Signalen van onderdrukking richting critici roepen associaties op met totalitaire situaties.